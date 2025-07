Atlético-GO demite técnico Fábio Matias e presidente esbraveja: 'Time sem alma'

Fábio Matias não é mais técnico do Atlético-GO para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador não resistiu à derrota em casa para o Criciúma, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira. Logo depois do jogo, o clube goiano emitiu comunicado oficial com a decisão.

"O Atlético Goianiense informa a saída do técnico Fabio Matias. O clube agradece ao treinador e ao seu auxiliar técnico pelos quase três meses de trabalho. O elenco será comandado nas próximas atividades pela comissão técnica permanente do clube", informou.

Adson Batista, presidente do Atlético, detalhou a decisão para tentar uma mudança radical no time, para ele 'sem alma'. "Temos que fazer essa mudança, mudanças radicais. Não é só o treinador que é o culpado, pois o time não tem alma. Tudo muito abaixo. Não conseguimos definir a gol. Apatia geral. O Criciúma mereceu ganhar o jogo. Vamos buscar outra filosofia. Enquanto houver chances, vou lutar", garantiu.

Fábio Matias, de 45 anos, chegou ao Atlético-GO no final de maio e comandou o time em apenas nove jogos. Foram três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ele deixa o time em 12º lugar na Série B, com 22 pontos, quatro a menos do que o Remo, que fecha o G-4 com 26.

O Atlético-GO voltará a campo na próxima terça-feira, às 19h, quando visita o Operário-PR no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 18ª rodada.