Apresentado no Fortaleza, Renato Paiva cita Vojvoda e evita comparações: "Apenas diferentes"

O português Renato Paiva foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta sexta-feira. O treinador de 55 anos, que chega com a difícil missão de substituir Juan Pablo Vojvoda, falou sobre suas diferenças em relação ao argentino e destacou a dificuldade de implementar novas ideias em pouco tempo.

"O único porém que coloquei foi que tínhamos pouco tempo para treinar e implementar uma ideia. No entanto, convicção total. Temos que ser criteriosos e colocar as nossas ideias. Não são melhores, nem piores que a de Vojvoda, são apenas diferentes. Gosto de ter uma coluna dorsal na minha equipe. Isso os jogadores têm que conquistar. O treino é fundamental para eles me indicarem que querem jogar. Quem faz os 11 não é o treinador. É em função do que eles fazem nos treinos e nos jogos. Analisar sempre o pós-jogo, como eles estão em questões físicas e biológicas. Não vale a pena arriscar se há possibilidade de lesão. Mas vamos ganhar essa estrutura, que pode ser de cinco a sete jogadores", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

Com passagens por Bahia e Botafogo, Renato Paiva vai iniciar seu terceiro trabalho no futebol brasileiro. No Glorioso, sua última equipe, o treinador foi demitido depois da eliminação diante do Palmeiras, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, após apenas 23 jogos no comando do time.

O norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, justificou a demissão de Renato Paiva por conta da postura do time na partida eliminatória e afirmou que o português foi contra seus próprios princípios.

"Em nenhum momento os meus jogadores falaram, depois do jogo, que o treinador passou ideias defensivas no plano de jogo. Os meus diretores e os meus jogadores viram a preparação do jogo. Em nenhum momento, fomos defensivos intencionalmente. A questão é que o Palmeiras, de fato, nos surpreendeu com um outro posicionamento, teve mais a bola e nos obrigou a baixar. É mais fácil criticar do que dar mérito a quem tem. Hoje em dia, é muito difícil dar mérito a quem está do outro lado. É muito mais fácil criticar e fazer sangue em cima do outro, que não tem sucesso. Portanto, vejo aquele jogo como mérito ao Palmeiras", respondeu o treinador.

A estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), diante do Bahia, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. O Leão do Pici, que não vence há cinco rodada, ocupa a vice-lanterna, com dez pontos somados.

Por outro lado, a equipe do técnico Rogério Ceni é a 4ª colocada, com 24 pontos.