Após derrota na Série B, Atlético-GO demite o treinador Fábio Matias

O Atlético-GO anunciou, na noite desta sexta-feira, a demissão do treinador Fábio Matias. A decisão aconteceu após a derrota diante do Criciúma, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly.

"O Atlético Goianiense informa a saída do técnico Fabio Matias. O clube agradece ao treinador e seu auxiliar técnico pelos quase três meses de trabalho. O elenco será comandado nas próximas atividades pela comissão técnica permanente do clube", escreveu o clube nas redes sociais.

Anunciado no mês de maio, Fábio Matias ficou quase dois meses no comando do Atlético-GO. Ao todo, foram nove jogos com o treinador, duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de apenas 29,6%.

Nesta sexta-feira, aos 29 minutos do segundo tempo, após jogada pela ponta direita, Marcinho cruzou na segunda trave e encontrou Nicolas, que antecipou a marcação e garantiu a vitória do Criciúma sobre o Atlético-GO.

Com a derrota, o Dragão caiu para a 12ª posição na tabela da Série B, com 22 pontos somados em 17 partidas. A equipe ainda pode perder mais posições até o final da rodada.

O Atlético-GO volta a campo na próxima terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Operário-PR, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. O clube paranaense ocupa a 14ª colocação, com 19 pontos.