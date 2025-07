Após amistoso no Rio de Janeiro, Cristo Redentor se ilumina com as cores do Bayer Leverkusen

Em seu primeiro amistoso na pré-temporada, o Bayer Leverkusen foi goleado pelo Flamengo-sub, nesta sexta-feira, por 5 a 1, na Gávea. Depois do jogo, o Cristo Redentor, principal cartão postal do Rio de Janeiro, se iluminou com as cores do time alemão.

"Uau! O mundialmente famoso Cristo Redentor está iluminado em nossa homenagem! As cores nos unem ao Flamengo. O Rio é preto e vermelho", escreveu o Bayer Leverkusen nas redes sociais.

Além dos atletas sub-20, o Flamengo contou com a presença de quatro jogadores do elenco profissional. Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Cleiton e Matías Viña foram titulares. Além deles, Lorran, que já teve oportunidades no time principal, também disputou a partida.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen entrou em campo com um time misto, com jogadores do time principal e representantes das categorias de base.

O Flamengo balançou as redes quatro vezes ainda no primeiro tempo, com Lorran, Arthur (contra), Matheus Gonçalves e Pedro Leão. Na segunda etapa, Gusttavo marcou o quinto do Rubro-negro, enquanto Montrell Culbreath anotou o gol de honra do Bayer Leverkusen.

O próximo amistoso do clube alemão acontece no dia 27 de julho, domingo, às 13 horas (de Brasília), diante do Bochum, no Vonovia Ruhrstadion, na Alemanha.

O Flamengo sub-20 se volta a campo diante do Fortaleza, pela 19ª rodada do Brasileirão da categoria. O duelo será na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT da equipe cearense.