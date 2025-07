André Silva dispara na artilharia do São Paulo em 2025

Na última quarta-feira, o São Paulo empatou em 2 a 2 com o RB Bragantino, pela 14ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado, que deixou o Tricolor próximo ao Z4, a boa notícia para a torcida são-paulina foi André Silva, que anotou dois gols e disparou na artilharia do elenco em 2025.

O atacante abriu o placar no primeiro tempo e viu o clube de Bragança virar a partida, mas esbanjou oportunismo para voltar a balançar as redes antes de ser substituído por Dinenno, evitando que o São Paulo entrasse na zona de rebaixamento do torneio nacional.

Na atual temporada, André Silva disputou 33 partidas pelo São Paulo e balançou as redes 13 vezes. Esse número (0,39) equivale a uma média próxima a uma participação em gol a cada dois jogos e o isola no ranking de artilheiros do grupo agora comandado por Crespo.

O segundo colocado da lista é o também atacante Luciano, que soma oito gols em 30 jogos (0,27). Fechando o "pódio", se encontra Ferreirinha, com cinco tentos em 24 jogos (0,21).

Com os três à disposição, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Morumbis, novamente pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para o clássico.

Com apenas 13 pontos, o São Paulo ocupa a 16ª colocação no Brasileirão, um ponto acima da zona de rebaixamento. A expectativa é de casa cheia no Morumbis, o que marcará a reestreia de Crespo diante da torcida ? algo que não pôde acontecer em 2021 devido às restrições da pandemia de covid-19.