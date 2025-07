Aaron Pico lamenta cancelamento de luta com Evloev no UFC: "Decepcionado"

A estreia de Aaron Pico no UFC vai ter que esperar um pouco mais. O norte-americano, contratado após uma passagem de destaque pelo Bellator, teve seu confronto contra Movsar Evloev cancelado. A luta entre os pesos-pena (66 kg) estava marcada como co-luta principal do UFC Abu Dhabi, no dia 26 de julho.

Nas redes sociais, Pico demonstrou frustração com a retirada do adversário, embora tenha reconhecido que imprevistos acontecem. Sem divulgar os motivos da desistência, o atleta mostrou-se incomodado com o impacto no planejamento e sugeriu reagendar o embate para o UFC 319, marcado para 16 de agosto, em Chicago.

"Estou bastante decepcionado que você saiu dessa. Entendo que imprevistos acontecem e, de verdade, espero que você se recupere rapidamente. Dito isso, meus camps não são baratos, e estou pronto para subir ao octógono e dar um show o quanto antes. Fiquei sabendo que há uma vaga para nós no dia 16 de agosto, em Chicago. A gente não é promovido por faltar ao trabalho. Te vejo lá, Movsar Evloev", escreveu Pico no Instagram.

Sem nova data

Até o momento, o UFC não confirmou oficialmente a saída de Evloev do card, tampouco sinalizou se pretende remarcar o duelo. Invicto na carreira e apontado como um dos principais nomes da categoria até 66 kg, o russo também não se manifestou publicamente sobre a desistência.

Com grande expectativa em torno de sua estreia no Ultimate, Pico espera que o confronto seja remarcado em breve. Caso aconteça no UFC 319, o embate dividiria os holofotes com a disputa de cinturão entre Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev, luta principal do evento em Chicago.

