Xicão recebe suspensão médica de 45 dias após derrota para Derrick Lewis no UFC Nashville

No último sábado (12), no UFC Nashville 'Esquadrão Brasileiro' foi representado por cinco atletas. E o único lutador tupiniquim que saiu derrotado, como era de se esperar, foi também quem recebeu a maior suspensão médica do quinteto. Nocauteado por Derrick Lewis em 35 segundos, na luta principal do show, Tallison Teixeira, o 'Xicão', terá que cumprir um gancho estabelecido de 45 dias.

Por sua vez, 'The Black Beast' recebeu a suspensão mínima, de apenas uma semana de molho. Já no 'co-main event', Gabriel Bonfim e Stephen Thompson protagonizaram uma batalha de gerações. Entre cortes e machucados, 'Marretinha' ficará 30 dias afastado, enquanto 'Wonderboy' se ausentará das atividades por 45 dias. A lista de ganchos foi informada pela 'Comissão Atlética do Tennessee', órgão que regula os eventos esportivos da região, e divulgada pelo site 'MMA Fighting'.

Trio brazuca sem arranhões

Os demais brasileiros em ação no UFC Nashville não tem motivos para se preocupar. Além de vencer seus respectivos compromissos, o trio brazuca foi contemplado com a suspensão mínima. Sendo assim, Eduarda 'Ronda' Moura, Valter Walker e Vitor Petrino estarão aptos para retomar às atividades já no próximo sábado, visto que receberam somente uma semana de gancho.

'Caçador de Pés' faz nova vítima

Se por um lado Valter pode voltar a competir quando bem entender, o mesmo não pode ser dito para seu adversário. Kennedy Nzechukwu terá que ficar de molho por seis meses - ou até receber liberação médica. Alvo de uma chave de calcanhar na luta, o nigeriano, segundo seu rival, teve o pé quebrado durante a finalização. Foi o terceiro triunfo consecutivo do brasileiro com o mesmo ataque no solo. E, dado o contexto, Walker tem se autointitulado o 'Caçador de Pés' do UFC.

Veja abaixo a lista completa de ganchos do UFC Nashville:

Derrick Lewis: suspensão de 7 dias

Tallison 'Xicão' Teixeira: suspensão de 45 dias

Gabriel 'Marretinha' Bonfim: suspensão de 30 dias

Stephen Thompson: suspensão de 45 dias

Steve Garcia: suspensão de 30 dias

Calvin Kattar: suspensão de 30 dias

Morgan Charriere: suspensão de 30 dias

Nate Landwehr: suspensão de 45 dias

Vitor Petrino: suspensão de 7 dias

Austen Lane: suspensão de 7 dias

Tuco Tokkos: suspensão de 30 dias

Junior Tafa: suspensão de 180 dias ou até liberação médica

Chris Curtis: suspensão de 45 dias

Max Griffin: suspensão de 45 dias

Jake Matthews: suspensão de 7 dias

Chidi Njokuani: suspensão de 7 dias

Eduarda 'Ronda' Moura: suspensão de 7 dias

Lauren Murphy: suspensão de 30 dias

Valter Walker: suspensão de 7 dias

Kennedy Nzechukwu: suspensão de 180 dias ou até liberação médica

Mike Davis: suspensão de 180 dias ou até liberação médica

Mitch Ramirez: suspensão de 45 dias

Fatima Kline: suspensão de 7 dias

Melissa Martinez: suspensão de 60 dias

