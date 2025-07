Volkanovski aposta em vitória de Holloway contra Poirier na luta principal do UFC 318

Neste sábado (19), na luta principal do UFC 318, em Nova Orleans (EUA), Dustin Poirier fará sua despedida do MMA profissional. Do outro lado do octógono, estará um velho conhecido: Max Holloway. Com um show numerado em seu estado natal e marcado, sobretudo, pensando em seu adeus aos octógonos, 'The Diamond' pode não pendurar as luvas da forma como imagina. Ao menos é desta forma que projeta Alexander Volkanovski, que aposta suas fichas em um triunfo de 'Blessed'.

E o palpite do campeão peso-pena (66 kg) para a trilogia surpreende, já que Holloway perdeu as duas primeiras lutas contra Poirier e, de quebra, vem de derrota brutal contra Ilia Topuria. O australiano, entretanto, já dividiu o octógono com Max durante 1h e 15 minutos e, assim, conhece o havaiano como ninguém. Até por conta disso, Alexander exaltou as credenciais de seu rival de longa data e, em entrevista ao 'Fox Sports Australia', opinou que 'Blessed' defenderá o cinturão 'BMF' contra Dustin.

"Vou apostar (em vitória) do Max. Óbvio que ele vem de derrota por nocaute, o que será um fator importante. Está vindo de sua primeira derrota por nocaute (da carreira). Poucas pessoas se recuperam disso. Muitos (lutadores) mudam. Mas alguns conseguem se recuperar de forma positiva, e sei que ele (Holloway) é um destes. Sei que ele vai fazer os ajustes certos e voltar não somente como era antes, mas talvez ainda melhor. Podemos ver uma versão melhor do Max. Se ele fizer isso, só mostrará o quão bom ele é", opinou Alexander.

Relembre o histórico entre os dois

O embate no UFC 318 será o terceiro - e provavelmente último - entre Poirier e Holloway. O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2012, na edição do UFC 142. Na ocasião, quando ambos ainda competiam entre os pesos-penas (66 kg), o então estreante Max acabou sucumbindo e foi finalizado por Dustin. Sete anos depois, em 2019, no UFC 236, o resultado foi o mesmo. Desta vez, porém, 'The Diamond' levou a melhor sobre o rival havaiano na decisão dos juízes, em confronto que colocou o título interino dos leves em jogo. Agora, em 2025, a dupla medirá forças pelo cinturão BMF do Ultimate.

