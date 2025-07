Vôlei: Ana Cristina passa por cirurgia no joelho e está fora do Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Destaque da seleção brasileira feminina de vôlei na atual temporada, Ana Cristina está fora da fase final da Liga das Nações e também do Mundial.

A ponteira foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo e "tem previsão de retorno às quadras em período de três a quatro meses", segundo nota da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O que aconteceu

Ana Cristina se lesionou no último dia 10, no duelo com a França, pela Liga das Nações. O episódio aconteceu após tentativa de bloqueio, e ela deixou a quadra carregada.

Segundo a CBV, "na cirurgia foi confirmada a lesão no menisco medial e a equipe médica optou pela sutura". A entidade apontou ainda que Ana retornará ao tratamento fisioterápico após reavaliação médica.

O Brasil está nas quartas de final da Liga das Nações. No próximo dia 24, a equipe de José Roberto Guimarães enfrenta a Alemanha.

Ana Cristina, até aqui, é a maior pontuadora do Brasil na Liga das Nações. A ponteira tinha 167 pontos até a lesão — Julia Bergmann, com 159, aparece logo atrás.

O Mundial de Vôlei será realizado entre 22 de agosto e 7 de setembro, na Tailândia. Ana Cristina estava na lista do Brasil enviada à Federação Internacional de Vôlei.

Em 2023, Ana também teve de passar por cirurgia após lesão no menisco. Na ocasição, porém, foi no joelho direito e ficou afastada por quatro meses.

Veja nota da CBV

"A ponteira Ana Cristina foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo na noite desta quarta-feira (16/7), em Belo Horizonte (MG). O procedimento foi realizado com sucesso pela equipe coordenada pelos médicos Rodrigo Vaz e Sérgio Campolina no Hospital Mater Dei. Na cirurgia foi confirmada a lesão no menisco medial e a equipe médica optou pela sutura. A jogadora retomará o tratamento fisioterápico após reavaliação médica e tem previsão de retorno às quadras em período de três a quatro meses".