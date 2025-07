Vitória oficializa contratação do português Rúben Ismael

O Vitória oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante português Rúben Ismael. O jogador assinou em definitivo com o Leão até o final de 2028.

Ismael estava livre no mercado após deixar o Moreirense, de Portugal. Na última temporada pelo clube português, o volante disputou 33 partidas, sendo 29 como titular, nas quais anotou um gol e distribuiu uma assistência.

Seja bem-vindo ao Leão, Rúben Ismael! O meio-campo de 26 anos é o novo contratado do Vitória e chega para reforçar o elenco Rubro-Negro em 2025! ???#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/tJ3KZmDp7k ? EC Vitória (@ECVitoria) July 17, 2025

O português é o quarto reforço anunciado pelo Vitória na atual janela de transferências. Ele se junta ao seu compatriota Rúben Rodrigues, além do uruguaio Renzo López e do brasileiro Felipe Cardoso.

O Vitória mira reforçar seu elenco visando a recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Fábio Carille ocupa a 17ª posição na tabela, com 12 pontos, e vem de empate sem gols contra o Botafogo.

O Rubro-Negro volta a campo neste domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada da liga nacional. A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 16h (de Brasília).