Vinícius Lok Dog mira nocaute brutal contra Kyler Phillips no UFC 318

Escalado para enfrentar Kyler Phillips neste sábado (19), pelo UFC 318, em Nova Orleans (EUA), Vinícius 'Lok Dog' Oliveira demonstra confiança total às vésperas do duelo. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o gaúcho afirmou que pretende definir o confronto de maneira rápida e contundente, deixando claro que seu objetivo é conquistar mais um nocaute e, com ele, outro bônus de performance.

Invicto em suas três apresentações no Ultimate, o peso-galo (61 kg) vive bom momento e busca se consolidar entre os principais nomes da divisão. Segundo o próprio atleta, seu estilo pouco ortodoxo e agressivo tem se mostrado eficaz diante de adversários de alto nível.

"O Kyler tem um jogo de grappling, vai tentar me colocar pra baixo o tempo todo. Ele troca também, porque no MMA não tem escolha. Tem um jeito meio estranho de lutar, e eu também tenho. Mas o meu dá certo. Quero acabar com essa luta rápido. Se eu conseguir derrubar com um golpe só, vou derrubar. Não quero dar show nem nada. Só quero nocautear de maneira brutal, para pegar outro bônus", destacou.

Faixa preta no radar

Apesar da abordagem agressiva em pé, Lok Dog garantiu estar preparado para o confronto no chão. Inclusive, afirmou que uma vitória por finalização não está descartada - e pode até render uma recompensa pessoal importante: a sonhada faixa preta de Jiu-Jitsu.

"Se ele tentar voar nas minhas pernas e eu fizer a defesa, vou finalizar, porque seria algo diferente e muito bom pra mim. Quero pegar minha faixa preta. Se eu finalizar, acredito que a faixa vem por merecimento. Mas como essas mãos aqui são fatais, se pegar antes, não vou conseguir a faixa preta. Mas a luta vai acabar com um nocaute, no máximo, no segundo round. Ele vai cansar", completou.

Com três vitórias consecutivas na organização, o brasileiro já figura entre os 15 melhores da categoria até 61 kg. Neste sábado, terá a chance de seguir subindo no ranking caso supere Phillips, atual 12º colocado.

