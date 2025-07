Transmissão ao vivo de Fluminense x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fluminense e Cruzeiro medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Fluminense volta a jogar após o Mundial. O time de Renato Gaúcho chegou à semifinal e caiu para o Chelsea. Com 20 pontos, o Tricolor tenta encostar no G4.

Provável despedida de ídolo. A partida de hoje deve marcar o adeus de Jhon Arias, que tem negociação encaminhada para trocar o Brasil pela Inglaterra.

Cruzeiro mira a liderança. Com 27 pontos, a Raposa pode assumir o topo mesmo com empate, após tropeços de Flamengo e Red Bull Bragantino.

Fluminense x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro 2025