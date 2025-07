Torcida do Vasco vai ao CT e cobra Diniz, Pedrinho e elenco

Na tarde desta quinta-feira, a Força Jovem, maior torcida organizada do Vasco, entrou no CT Moacyr Barbosa, com autorização da diretoria do clube, para cobrar os jogadores e a comissão técnica pela sequência ruim de resultados da equipe no ano.

O técnico Fernando Diniz conversou com os torcedores, pedindo confiança para o restante da temporada, além de mostrar o seu comprometimento com o clube.

"Vocês da torcida estão de saco cheio, quem tá mais de saco cheio são vocês, pô. Fodidos aí há 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar. Porque não é possível o negócio ficar assim com uma instituição desse tamanho. Eu tô aqui porque eu quero pra caralho... Eu vou dar a minha vida", afirmou Diniz.

Durante o protesto, o zagueiro João Victor foi um dos principais alvos das críticas. Os torcedores questionaram o seu comprometimento, afirmando que o jogador costuma fazer passeios com a família e vai ao boliche. "A gente sabe que você joga bolichezinho todo dia, que você passeia com a família. Você mesmo."

João Victor questionou: "Eu?", gerando irritação dos torcedores presentes. O diretor esportivo Admar Lopes, que estava no prédio da SAF, na Barra da Tijuca, chegou ao CT durante o protesto e tentou acalmar o jogador.

Crise no Vasco

O clima de crise no Vasco ganhou novos contornos após a goleada de 4 a 0 sofrida diante do Independiente del Valle, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Além disso, o Cruzmaltino se encontra apenas na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos em 13 partidas.

A equipe volta aos gramados neste sábado, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), em São Januário.