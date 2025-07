Torcida do Vasco vai ao CT, cobra elenco e ouve promessa de Diniz: 'Vou dar a minha vida'

Integrantes da Força Jovem do Vasco estiveram no CT Moacyr Barbosa, nesta quinta-feira, em um protesto que contou com a autorização da diretoria. O presidente Pedrinho e o técnico Fernando Diniz receberam o grupo e participaram de uma conversa com os torcedores, que também se reuniram com parte do elenco.

Em clima de insatisfação, os torcedores exigiram mudanças de postura e melhores resultados, ressaltando a expectativa de que o time lute para afastar o risco de rebaixamento. O Vasco vive uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, com atuações irregulares e uma posição desconfortável na tabela.

Na última terça-feira, a equipe sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Independiente Del Valle, nos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogo de volta será na próxima terça-feira, em São Januário, e o time precisa de uma vitória por ao menos cinco gols de diferença para garantir a vaga às oitavas de final do campeonato.

Durante a reunião, Fernando Diniz demonstrou empatia com a insatisfação da torcida e prometeu dedicação máxima para reverter a situação. "Vocês, da torcida... Vocês estão de saco cheio, quem tá mais de saco cheio são vocês, pô. F****** aí há 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar. Porque não é possível o negócio ficar assim. Eu tô aqui porque eu quero para c******... Eu vou dar a minha vida."

Alguns jogadores também foram diretamente cobrados. O zagueiro João Victor, por exemplo, foi alvo de críticas por parte de integrantes da organizada, que associaram seu comportamento fora de campo à má fase: "A gente sabe. A gente sabe que você vai para bolichezinho todo dia, faz lanchinho. Você mesmo."

Surpreso, João Victor questionou: "Eu?". A reação irritou ainda mais os torcedores, que entenderam como deboche: "É você mesmo. Debochado. Mete o pé, v*******. Debochado do c******", gritaram alguns presentes.

Apesar do clima tenso, o encontro terminou sem registro de violência. O próximo compromisso do Vasco será no sábado, contra o Grêmio, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão, em São Januário.