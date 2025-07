Tony Ferguson estreia no boxe contra youtuber em agosto; Till vs Rockhold lidera card

Três ex-lutadores do UFC vão liderar o card da próxima edição da 'Misfits Boxing', conforme anúncio da própria organização. Marcado para acontecer no dia 30 de agosto, em Manchester (ING), o evento de número 22 da 'MFB' será liderado pelo duelo entre Darren Till e Luke Rockhold, e ainda contará com a presença de Tony Ferguson, que vai encarar o youtuber 'Salt Papi'.

O confronto entre Tony Ferguson e Nathaniel Bustamante, nome verdadeiro do youtuber filipino radicado na Inglaterra, será disputado no 'co-main event' do 'Misfits Boxing 22: Ring of Thrones' e terá em jogo o cinturão interino peso-médio da entidade. Além disso, a luta marcará a estreia do ex-campeão interino peso-leve (70 kg) do UFC no boxe e a primeira vez que ele competirá desde que encerrou sua trajetória na organização de MMA comandada por Dana White, há quase um ano.

Após deixar o Ultimate, o veterano de 41 anos chegou a assinar com a Global Fight League, uma liga de MMA lançada oficialmente no final do ano passado com a promessa de mexer com as estruturas do mercado de eventos da modalidade e que apostou na contratação de figuras renomadas, como Ferguson. Porém, com a incapacidade da 'GFL' em promover seus primeiros eventos, supostamente devido à saída de um dos principais investidores do projeto, os planos de 'El Cucuy', que já tinha luta contra Dillon Danis anunciada, também foram afetados.

Salt Papi

Famoso por seu trabalho no Youtube e no TikTok, Salt Papi, de 31 anos, decidiu seguir os passos de outras celebridades da internet, como Jake Paul, e se aventurar nos ringues da nobre arte. Até o momento, o filipino já competiu no chamado 'boxe de influenciadores' em oito oportunidades, somando seis vitórias e duas derrotas.

Ex-UFC vs ex-UFC

Na luta principal do evento, dois ex-astros do UFC vão duelar dentro do ringue. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate, Luke Rockhold, que também vai estrear no boxe, medirá forças com o britânico Darren Till, que engatou três vitórias consecutivas na nobre arte desde que se despediu do UFC.

Por outro lado, Rockhold segue bastante ativo em outras modalidades desde que colocou um ponto final na sua caminhada no UFC. Desde então, o veterano de 40 anos tem competido no grappling, no boxe sem luvas e no Karate Combat.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Misfits Boxing (@misfitsboxing)



Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok