Thiago Mendes elogia projeto do Vasco e fala sobre reforços

Anunciado na última segunda-feira pelo Vasco, Thiago Mendes foi apresentado oficialmente nesta quinta como novo reforço do Cruzmaltino. O volante destacou o projeto do clube como fator determinante para o seu retorno ao Brasil e acredita que a equipe irá se reforçar ainda mais.

"Acho que estava na hora de retornar. Estava há muito tempo fora com a família longe do Brasil. O projeto que o Vasco me onotereceu também foi fundamental. O Vasco tem muito a crescer. Tive um bate-papo bom com Diniz. Ele disse o que esperava de mim dentro de campo e o que poderia acrescentar ao Vasco. Acredito que chegarão outros reforços, mas não posso garantir nada, isso é com a diretoria", disse.

Problemas no Catar

Acostumado a um alto número de jogos por temporada, Thiago Mendes teve apenas 31 partidas nos últimos dois anos em que atuou pelo Al-Rayyan, do Catar. O atleta disse ter tido uma desavença com o presidente de sua antiga equipe, o que também atrapalhou seu retorno ao Brasil em outra oportunidade.

"Tive um desgaste no Catar com o presidente do time, por isso não atuei muito. Me prometeram muitas coisas e não cumpriram, então encerrei meu ciclo no Catar. Queria ter vindo antes, mas não me liberaram. Agora, vou trabalhar firme, chego com a cabeça tranquila e vou trabalhar para estar à disposição da equipe", declarou.

Sobre sua forma física, o volante diz não estar 100%, mas disse que treinou durante suas férias e está disponível logo.

"No Catar, o futebol é menos visto e com menos ritmo. Estou trabalhando para voltar a minha forma física o mais rápido possível. Estava de férias, mas trabalhando bastante, então vamos tirar isso de letra", concluiu.

Regularizado no BID, Thiago Maia já pode estrear pelo Vasco no próximo duelo da equipe neste sábado, diante do Grêmio. O confronto, válido pela 15 rodada do Brasileirão, será em São Januário, às 17h30 (de Brasília).