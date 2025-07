Tenista ex-número 2 da WTA, Ons Jabeur anuncia pausa na carreira

Ons Jabeur, ex-número 2 do ranking mundial de tênis, anunciou, nesta quinta-feira, uma pausa na carreira para "se curar e redescobrir a alegria de apenas viver". Em post de Instagram, a tenista diz que, durante os últimos dois anos, ela tem lutado contra lesões e enfrentado outros desafios.

A jogadora estava confirmada na disputa do WTA 250 de São Paulo, marcado para acontecer entre os dias 6 a 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos. Nas redes sociais, a organização do torneio lamentou a ausência da africana e desejou vê-la, quem sabe, na edição de 2026.

Confira a tradução do texto publicado por Ons Jabeur:

"Durante os últimos dois anos, venho me esforçando ao máximo, enfrentando lesões e muitos outros desafios. Mas, no fundo, já faz um tempo que não me sinto verdadeiramente feliz dentro de quadra.

Tênis é um esporte lindo. Mas sinto que agora é o momento de dar um passo para trás e finalmente me colocar em primeiro lugar: respirar, me curar e redescobrir a alegria de simplesmente viver.

Obrigada a todos os meus fãs por entenderem. Seu apoio e carinho significam tudo para mim. Eu carrego sempre comigo.

Até quando estou fora das quadras, eu vou continuar perto e conectada de jeitos diferentes e vou compartilhar essa jornada com vocês."

Foto: Reprodução/Instagram

Retrospecto negativo

Em 2022, a atleta chegou às finais de Wimbledon e US Open. Um ano depois, ela voltou à disputa do troféu inglês, mas foi derrotada por Markéta Vondroušová. Ons Jabeur descreveu essa final como a mais dolorosa de sua carreira. Recentemente, a tunisiana não vinha de bons momentos, tendo, inclusive, que se retirar de sua última partida na grama sagrada de Londres após desconforto em meio às altas temperaturas no All England Club.