Ten Hag elogia futebol brasileiro em pré-temporada com Bayer no Rio e está ansioso pelo Fla-Flu

Já teve ida à praia na Barra da Tijuca, com direito a partida de padel (com raquetes e uma bolinha), degustação de água de coco e visita a pontos turísticos do Rio de Janeiro. Realizando uma pré-temporada diferente, em solo verde e amarelo, Erik Ten Hag e o Bayer Leverkusen mostram-se encantados com o futebol brasileiro antes de seu primeiro amistoso para 2025/26, diante do sub-20 do Flamengo, nesta sexta-feira. Trabalhando na Gávea desde terça-feira, o técnico espera levar a "energia" do país pentacampeão do mundo para a Alemanha.

"É fantástico estar aqui, sob este lindo sol de inverno, nos preparando para a temporada. É a primeira vez para o nosso clube, mas também para mim e minha equipe, vir para cá treinar", frisou o técnico, que substitui Xabi Alonso no Leverkusen, encantado com o Rio de Janeiro e suas belezas.

"Quem ama futebol, ama o Brasil. Tentamos nos inspirar nas pessoas e no país. É uma ocasião especial para nós estar aqui. Para nós, europeus, é sempre um prazer assistir ao futebol brasileiro. O Brasil nos proporcionou tantos momentos de paixão, alegria e momentos simplesmente históricos. É um prazer estar aqui", continuou, empolgado em assistir o Fla-Flu de domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

"O Maracanã tem essa imagem, é muito conhecido, não só no Brasil, mas no mundo todo. Estamos ansiosos por um grande jogo, realmente queremos estar lá, pela ótima atmosfera, pelo estádio", disse o técnico, "Com relação aos times, estavam na Copa do Mundo, esse jogo vai ser incrível. Estamos realmente querendo ver os estilos futebolísticos, a qualidade. São dois rivais e vai ser uma grande batalha. Vamos ver o que vai acontecer."

Assim como Ten Hag, o ex-volante Simon Rolfes, diretor do Leverkusen, também nção escondeu seu encanto com o Brasil. "O Bayer tem uma longa história com o Brasil. Sempre sentimos o amor pelo futebol neste lindo país. É algo especial para nós começar a pré-temporada aqui e esperamos levar esse espírito conosco", endossou.

Ao elogiar os times e jogadores brasileiros, Ten Hag acabou sendo questionado se levaria Antony, com o qual trabalhou no Ajax e no Manchester United, para Leverkusen, já que perdeu o astro Wirtz. "Ele tem muita qualidade. Contratei-o duas vezes. Era como um filho para mim e continua sendo um filho para mim. Não estamos interessados nele no momento, mas veremos o que acontece no futuro", despistou. O atacante está fora dos planos do time inglês após passagem por empréstimo no Bétis.

"É impossível substituir um jogador como Florian Wirtz. Mas o que o Bayer fez muito bem no passado foi desenvolver jovens talentos. O clube sempre mostrou o caminho certo. Veremos quem será o próximo Kai Havertz ou Florian Wirtz. Talvez seja Ibrahim Maza. Mas temos muitos jogadores talentosos e eles precisam aproveitar a oportunidade", continuou, meio que despistando sobre uma chegada do brasileiro.