Técnico da Seleção Feminina celebra evolução do time após goleada

O técnico Arthur Elias comemorou o progresso da equipe brasileira na Copa América depois da goleada de 6 a 0 contra a Bolívia no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador.

"Estou contente por duas vitórias. Vejo o crescimento do futebol boliviano também, e espero que todos cresçam. Então, estou satisfeito por enquanto. Acho que evoluímos em relação à primeira partida. Nosso objetivo é que o Brasil seja mais uma vez campeão, mas também entendo que cada missão é mais difícil, porque as equipes têm evoluído muito", afirmou.

O comandante ainda ressaltou o domínio absoluto da seleção feminina durante a partida, que teve 77% de posse de bola no primeiro tempo e 76% no segundo, além de 27 finalizações e 13 chances claras de gol. Ele também manteve a atenção na necessidade de evolução contínua da equipe.

"Vi que evoluímos em relação ao jogo passado. A Bolívia não conseguiu chutar nenhuma bola no gol. Melhoramos os algoritmos, especialmente de passes. Em termos de resultado, de performance, de desempenho, precisamos jogar mais para vencer bem. Acredito que o terceiro jogo trará uma nova fase, mais adaptada às características da competição, ao clima, à altitude. E, com isso, os jogos serão mais competitivos e a seleção vai evoluindo cada vez mais", comentou.

Arthur Elias: busca pelo progresso do time

Com o foco em aproveitar o máximo possível dos treinos e jogos, Arthur Elias comentou que, mesmo com uma vitória com goleada, sempre terá coisas para evoluir. "Temos que aproveitar todo o tempo de trabalho. Não importa que o jogo esteja 6 a 0, há muitas coisas a tirar e evoluir. Reconheço e valorizo o trabalho da Bolívia, da comissão técnica e das jogadoras, que têm evoluído bastante. Sei o quanto é difícil para elas, especialmente devido às condições do futebol feminino. As nossas atletas têm uma condição melhor e, por isso, tínhamos a obrigação de vencer o jogo, não só pelo resultado, mas também pela forma como jogamos. No começo, algumas decisões e situações do plano de jogo poderiam ter sido melhores", analisou.

O técnico ainda destacou a importância das atletas serem persistentes durante a partida e que se sente feliz em ser líder dessa equipe.

"Ao longo do jogo, as jogadoras entenderam, melhoraram e demonstraram persistência, uma característica fundamental para conquistar vitórias e superar dificuldades durante a partida. A persistência até o final é característica de uma equipe que vai conseguir em outro momento de dificuldade poder fazer um gol no final, virar uma partida ou não tomar um gol. Essa é uma postura que vai ajudar na construção de equipes vencedoras, e me sinto feliz de liderar esse grupo."