Talles Magno marca e encerra jejum de mais de cinco meses no Corinthians

Com um gol do atacante Talles Magno, o Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Além de ajudar o Timão a quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer, o jogador de 23 anos encerrou um jejum sem marcar que perdurava por mais de cinco meses.

A última vez que Talles Magno havia feito um gol pelo Corinthians tinha sido no dia 15 de fevereiro, quando fez de pênalti no empate do Timão contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

Início arrasador e queda de rendimento

Desde então, Talles, que havia começado 2025 com cinco gols em dez jogos, caiu drasticamente de rendimento e perdeu espaço no time. Foram 23 partidas do atacante sem balançar as redes.

Ainda assim, Talles é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada ao lado de Memphis Depay, ambos com seis tentos cada. O líder é Yuri Alberto, com mais que o dobro que os dois. O camisa 9 do Timão tem 13 gols em 2025.

Além disso, o camisa 43 do Timão é o quarto jogador que mais atuou em 2025. Somando todas as competições, Talles esteve em campo em 34 oportunidades, quatro a menos que o líder Romero, com 38.

O gol diante do Ceará pode ajudar Talles a reencontrar o bom futebol. Atualmente, o jogador de 23 anos é muito criticado pela Fiel Torcida. Ele pode ganhar uma nova chance no Majestoso deste sábado, contra o São Paulo, no Morumbis.

Com 19 pontos após 14 rodada, o Corinthians é o nono colocado na tabela do Campeonato Brasileiro.