Sport faz cobrança sobre invasão do CT à PM, que contesta versão do clube

Um dia após a invasão de torcedores do Sport ao centro de treinamento da equipe, o clube e a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) contam diferentes versões sobre a situação. Em paralelo, a diretoria do time rubro-negro vai acionar o Ministério Público (MP-PE) para apurar o caso.

Em uma primeira nota, a PM-PE disse não ter registrado casos de violência enquanto acompanhava a situação. O presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Ademar Rigueira, fez a primeira contestação.

"Houve a invasão, e a polícia chega depois da invasão. Então, a polícia relatar que não houve atos de violência é absurdo, chega a ser grave a afirmação, porque o clube foi invadido, o clube foi depredado, houve o dano ao patrimônio do clube, e a polícia se manteve sempre ausente desse confronto", disse Rigueira, que também é advogado do Sport, em entrevista coletiva.

Cerca de 50 torcedores adentraram as dependências do clube de forma agressiva, fazendo ameaças e intimidações contra atletas, membros da comissão técnica e funcionários. Há imagens que mostram o atacante Pablo sendo segurado pelo pescoço por um dos torcedores.

"Ela se fez presente, inicialmente, a Polícia Militar. Na hora da invasão, pelo menos, os relatos que nós temos é que a polícia não estava no local. Isso pode ter sido um engano, ele tem de ser apurado, mas, de fato, o que se sabe é que a polícia não estava", completou.

Uma nova nota foi divulgada pela PM após as falas do dirigente. No texto, é dito que houve policiamento no CT "com o objetivo de prevenir e coibir possíveis atos de violência, na área externa do clube".

"A corporação destaca que, durante o período em que esteve no local, não houve qualquer solicitação por parte do Sport Club do Recife para atuação ou intervenção policial, sendo a segurança do centro de treinamento de responsabilidade exclusiva do clube", diz o texto, que informa não ter sido registrado um boletim de ocorrência do caso. Rigueira disse que um B.O será feito.

A nota ainda lamenta "que o clube tenha permitido a entrada de integrantes de torcidas organizadas em suas dependências". A PM enfatiza que tenta "disciplinar e regulamentar o acesso dessas torcidas aos estádios, visando à segurança de todos os envolvidos no futebol pernambucano".

A situação do Sport na tabela de classificação é crítica. Em 12 jogos somou apenas três pontos, frutos de três empates e nove derrotas. É o único time que ainda não venceu no Brasileirão. Na última rodada perdeu por 2 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul (RS) e, agora, vai tentar a reabilitação diante do Cruzeiro no próximo domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 15ª rodada.