Snoop Dogg se junta a Modric e compra parte de time da Inglaterra

O rapper Snoop Dogg, que encantou nas Olimpíadas de 2024 ao comentar os Jogos e até carregar a tocha, voltou a demonstrar sua ligação com o esporte.

O que aconteceu

O músico de 53 anos comprou parte do Swansea, time da Inglaterra que disputa a 2ª divisão nacional. A equipe não revelou os valores envolvidos, mas o classificou como "investidor de alto nível" do clube.

Snoop Dogg já havia atiçado a curiosidade dos torcedores no último fim de semana, quando participou do lançamento da camisa do Swansea para a próxima temporada europeia.

A imprensa britânica especula que o acordo tenha partido da amizade do músico com Brett Cravatt e Jason Cohen, que adquiriram as ações majoritárias do time em novembro do ano passado.

Ele se junta a Luka Modric, que comprou parte dos ativos do clube há três meses. O croata deixou o Real Madrid rumo ao Milan, mas é um dos coproprietários da equipe inglesa.

Todos sabem do meu amor pelo futebol, mas é especial para mim que eu seja também dono de um clube com o Swansea City. As histórias do clube e da região realmente me tocaram. Esta é uma cidade e um clube orgulhosos da classe trabalhadora Snoop Dogg, ao site do Swansea