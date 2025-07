Seabra valoriza ponto conquistado contra o São Paulo e analisa performance do Bragantino

Um dos líderes do Campeonato Brasileiro, o RB Bragantino empatou em 2 a 2 com o São Paulo nesta quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 14ª rodada da competição. O técnico Fernando Seabra valorizou o ponto conquistado em casa diante do Tricolor Paulista.

"A gente não sai com os três pontos, mas também somamos um ponto. É importante nesse retorno você enfrentar duas grandes equipes do estado, como Corinthians e São Paulo, e fazer quatro pontos. É um bom sinal. Estamos nos fortalecendo enquanto grupo, se fortalecendo como equipe, conseguindo utilizar bem os jogadores, coisa que durante o ano foi muito difícil fazer. A gente conseguiu ter um equilíbrio interessante no elenco nesses dois primeiros jogos", disse Seabra.

O técnico do Massa Bruta analisou a atuação de sua equipe no jogo. Seabra foi humilde e admitiu que o São Paulo iniciou melhor a partida.

"O São Paulo iniciou o jogo mais ajustado, com uma estratégia clara de circular e atrair, bater bolas longas no fundo. Estávamos preparados para isso, em função do que viu contra o Flamengo. O São Paulo teve um início superior, do ponto de vista técnico e tático. Fizeram o primeiro gol e estiveram muito perto de fazer o segundo. Mas, aos poucos, a gente foi conseguindo fazer os ajustes necessários e entrar no jogo, principalmente a partir dos 30 minutos. Conseguimos o empate, pressionamos também, e aí o jogo se igualou", analisou o treinador.

Próximo compromisso fora de casa

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Bragantino visitará o Vitória, neste domingo, às 16h (de Brasília). O jogo será válido pela 15ª rodada da competição.