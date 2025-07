São Paulo vende mais de 35 mil ingressos para clássico contra o Corinthians

O São Paulo anunciou, nesta quinta-feira, que já vendeu mais de 35 mil ingressos para o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site https://www.spfcticket.net/.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes é decrescente, do sócio torcedor com sete estrelas ao sócio com nenhuma estrela. Após todos esses, a venda para o público geral se encontra liberada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O confronto, que ocorrerá no Morumbis, será válido pela 15ª rodada do Brasileirão e está marcado para sábado, dia 19 de julho, às 21h (de Brasília).

O Tricolor vem de derrota na última rodada, contra o Rubro-Negro, por 2 a 0. Com o resultado, o São Paulo amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Confira os preços

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular): R$ 50 / R$ 25 ? entrada



Arquibancada Sul Diamante Negro: R$ 80 / R$ 40 ?



Arquibancada Leste Lacta: R$ 100 / R$ 50?



Arquibancada Oeste Ouro Branco: R$ 100 / R$ 50?