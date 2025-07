São Paulo se reapresenta após empate e inicia preparação para o Majestoso

Nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo se reapresentou e iniciou sua preparação para enfrentar o Corinthians. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão.

O elenco tricolor foi dividido em dois: enquanto os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate contra o RB Bragantino fizeram exercícios regenerativos na parte interna do CT, os demais trabalharam fundamentos técnicos e posse de bola. Ao final, ambas as equipes realizaram jogo treino em espaço reduzido.

Em recuperação de lesão no joelho, o atacante Lucas Moura segue cumprindo cronograma específico na parte interna das instalações do clube.

Com apenas 13 pontos, o São Paulo ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Crespo tenta encerrar uma série de sete jogos consecutivos sem vitória pelo torneio nacional ? cinco deles no fim de sua primeira passagem e dois neste novo ciclo, contra Flamengo (2 a 0) e Red Bull Bragantino (2 a 2), ambos fora de casa.

A expectativa é de casa cheia para o confronto que marcará sua reestreia no Morumbis. Em sua primeira passagem, o argentino não teve a oportunidade de comandar o São Paulo com o estádio cheio, uma vez que ainda havia restrições de público devido à pandemia de covid-19.