Santos se reapresenta após vitória e inicia preparação para visitar o Mirassol

Depois de vencer o Flamengo, o Santos já se reapresentou no CT Rei Pelé nesta quinta-feira. Agora, o foco do time é no duelo com o Mirassol, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares diante do Rubro-Negro ficaram apenas na academia para um trabalho regenerativo, incluindo Neymar, que marcou o gol decisivo na Vila Belmiro. O restante do grupo treinou no gramado.

Para visitar o Mirassol, o técnico Cleber Xavier volta a contar com três jogadores. O lateral direito JP Chermont, o volante João Schmidt e o meia-atacante Rollheiser retornam de suspensão.

No momento, o Santos não tem nenhum jogador entregue ao Departamento Médico. Ou seja, o comandante terá força máxima.

Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Peixe está na 14ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos. O clube volta a entrar em campo neste sábado, contra o Mirassol, às 18h30 (de Brasília0, no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 15ª rodada da Série A.