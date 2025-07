Santos: Robinho Jr. mostra maturidade e muda planos de Cléber Xavier

O atacante Robinho Jr. mudou os planos do Santos e antecipou sua estreia — excluindo o amistoso da semana passada — entre os profissionais na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele convenceu

O Santos pensava em adiar a participação do jovem no time de cima. Porém, o Menino da Vila, que participou do amistoso contra o Desportiva Ferroviária e deu assistência, foi acionado no 2º tempo contra o rubro-negro.

A ideia do Peixe era evitar pular etapas e correr o risco de queimar o garoto, que tem apenas 17 anos.

A comissão e a diretoria entendem que existe uma pressão extra pelo fato de ele ser filho de Robinho, ex-jogador que ganhou idolatria no Santos no início do século.

O jovem ainda é considerado muito franzino e precisaria de tempo para ganhar massa muscular para ter mais força em combates no mano a mano. Robinho tem 1,70m e pesa apenas 51kg.

A personalidade, a maturidade e o potencial do garoto, porém, levaram o Santos a dar o braço a torcer. O Menino da Vila tem se superado no dia a dia e convencido Cléber Xavier.

Na Vila, a torcida gritou o nome de Robinho Jr, cobrando sua entrada nas substituições. O menino entrou aos 21 minutos da segunda etapa.

Elogios de Neymar e Cléber Xavier

Tem muito potencial. A semelhança com o pai é muito grande, independentemente do que o pai está passando, o moleque tem uma cabeça muito boa, muito forte. Não é fácil estar no lugar dele. E não é fácil estrear dessa forma, com pressão que leva o nome dele, pressão que é estar aí. Estou aqui para ajudar. Menino de muito bom coração, torço demais por ele. Fiquei muito contente de vê-lo pequenininho e agora estar ao meu lado. O tempo está passando (risos), e passando rápido. Fico contente por ele, e agora só depende dele. Futebol e potencial ele tem Neymar, ao Premiere, sobre Robinho Jr