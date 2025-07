Santos liga "atenção máxima" com Neymar após vitória sobre o Flamengo

A torcida do Santos ficou eufórica após Neymar ser decisivo na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Internamente, contudo, a chave já virou. Agora, o foco da comissão técnica é manter o meia-atacante em alto nível para a sequência que está por vir.

O clube ligou o modo "atenção máxima" em relação ao físico do jogador de 33 anos. O camisa 10 atuou os 90 minutos diante do Rubro-Negro, algo que não acontecia desde 23 de fevereiro.

Neymar, claro, tem o desejo de ficar do começo ao fim em todas os compromissos, mas admite que ainda não está 100%. Então, para evitar uma fadiga muscular, o que poderia resultar em uma nova lesão, o departamento médico do Peixe vai avaliá-lo com atenção durante esse mês.

Até meados de agosto, o Alvinegro Praiano terá jogos tanto no meio quanto no final de semana.

"Cabe ao departamento físico recuperá-lo. Alguns conseguem recuperar em um um dia, outros precisam de dois Vamos cuidar bem para que ele esteja bem contra o Mirassol. Depois passamos para outra fase. Em agosto tem um jogo por semana. Mas agora temos que ter muita atenção, não só com Neymar", declarou o técnico Cleber Xavier.

Desde que voltou ao Santos, no final de janeiro, Neymar soma 13 partidas, com quatro gols e três assistências. O meia-atacante, que renovou até dezembro de 2025, amargou duas lesões consecutivas na coxa.

Agora, portanto, Neymar se prepara para ajudar o Santos contra o Mirassol. O jogo está marcado para sábado, fora de casa, às 18h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da Série A.