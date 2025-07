Santos anuncia rescisão contratual com o atacante Julio Furch

O Santos oficializou, na noite desta quinta-feira, a rescisão contratual com Julio Furch. Segundo o clube, o acordo foi realizado "de forma amigável" com o atacante.

"De forma amigável, o Santos FC e o atleta Julio Furch concluíram a negociação para a rescisão de contrato. O acordo foi firmado no final da tarde de hoje (17). Contratado em 2023, o atacante disputou 63 partidas e marcou 9 gols pelo Clube", escreveu o Peixe.

VEJA MAIS



Dos gols marcantes ao adeus melancólico: a trajetória de Furch no Santos

Furch chegou ao Santos em julho de 2023 e foi um dos poucos que se salvou no rebaixamento para a Série B. Em 2024, foi titular em boa parte da campanha de acesso da equipe.

O atacante, contudo, perdeu espaço com a chegada de Pedro Caixinha e passou a treinar separado. Assim, ele não entra em campo desde o dia 17 de novembro. Neste período, o Peixe tentou rescindir com o argentino, que não aceitou.

Em meados de maio, então, o técnico Cleber Xavier decidiu reintegrar Furch aos treinos com o elenco. O jogador de 35 anos, entretanto, não chegou a entrar em campo nenhuma vez.

Ao todo, são 63 aparições com a camisa alvinegra, com nove gols e uma assistência.

No atual elenco do Peixe, Cleber Xavier conta com Tiquinho Soares e Deivid Washington para o posto de centroavante, além do jovem Luca Meirelles.