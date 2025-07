Santos anuncia rescisão amigável com o encostado centroavante Furch, a caminho do Banfield

Chegou ao fim oficialmente nesta quinta-feira o martírio do centroavante argentino Julio Furch no Santos. Encostado desde o começo do ano, o experiente jogador de 35 anos teve o pedido para sair aceito e acertou de maneira amigável a rescisão de contrato com o clube. Ele já foi anunciado pelo Banfield

"De forma amigável, Santos FC e o atleta Julio Furch concluíram a negociação para a rescisão de contrato. O acordo foi firmado no final da tarde de hoje (17). Contratado em 2023, o atacante disputou 63 partidas e marcou 9 gols pelo Clube", oficializou o Santos.

Contratado em 2023, Furch fez bons jogos no ano passado, alguns como titular, mas acabou perdendo espaço com a chegada do técnico Pedro Caixinha no começo deste ano. Fora dos planos, foi impedido até de treinar com o elenco, fazendo trabalhos em horário alternativo.

Com a saída do português e a chegada de Cléber Xavier, até foi integrado para trabalhar com o elenco, mesmo assim sem chances de jogar. Tiquinho Soares e Deivid Washington são os centroavantes, com a possibilidade, ainda, de Neymar atuar como falso 9.

Querendo jogar, o atacante entrou com pedido de rescisão e negociou os valores a receber. Após acertar parcelar a dívida do clube, ele celebra a volta a seu país, no qual defenderá o Banfield, onde assinou até dezembro de 2026.

"Olá, sou Julio Furch e atuo como centroavante. Vinha negociando há mais de um mês, meu representante trabalhou muito aqui, me falou muito bem do clube e estou muito feliz por estar aqui", afirmou Furch em mensagem aos torcedores do Banfield.

"Sou jogador de área, gosto de fazer gols e de ajudar a equipe. Entrego muito, sou profissional, me dedico nos treinamentos e minhas expectativas são as melhores. Estou muito confiante nessa minha volta ao futebol argentino, ao clube me abriu as portas, espero comemorar muitos gols e nos vermos em breve lutando na parte de cima da tabela."