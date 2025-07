Rodrygo elogia lateral do Santos após vitória contra o Flamengo: "Estou gostando"

Mesmo de longe, Rodrygo segue acompanhado os jogos do Santos. O ex-jogador do Peixe comentou, nesta quinta-feira, em uma foto do lateral esquerdo Souza. O atacante do Real Madrid elogiou as atuações do jovem defensor.

"Tô gostando hein...", disse Rodrygo na publicação de Souza, que estava celebrando a vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na noite de quarta-feira, aliás, Rodrygo já havia feito uma publicação sobre o triunfo alvinegro.

"Vamoooooooooos", escreveu o atacante, seguido de vários rostos apaixonados. Depois, ele ainda repostou a arte feita pelo Santos para o gol de Neymar.

Vamoooooooooos ????? ? Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) July 17, 2025

Rodrygo foi revelado nas categorias de base do Santos e defendeu a equipe até 2019. Foram 79 partidas, com 17 gols e oito assistências.