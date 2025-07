Remo x Novorizontino: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Série B

A 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá início nesta quinta-feira. O Remo recebe o Novorizontino, às 21h35 (de Brasília), no Mangueirão.

Os donos da casa estão com 25 pontos, na quinta posição. O Remo está fora do grupo de acesso apenas nos critérios de desempate. Já o Novorizontino está no G44. Os paulistas vão colar nos líderes da Segundona em caso de vitória.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão da ESPN (TV fechada), Rede TV (TV aberta), Disney+ (streaming) e Desimpedidos (Youtube).

A tabela da Bzona hablou depois da 16ª rodada! ?#BrasileiraoSuperbet pic.twitter.com/aEGgJ6PyuU ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) July 16, 2025

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO



Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida, Savio; Luan Martins, Pedro Castro, Jaderson; Janderson, Adailton e Marrony



Técnico: António Oliveira

NOVORIZONTINO



Airton; Soares, César Martins, Dantas, Fábio Matheus; Jean Irmer, Marlon, Matheus Frizzo; Bruno José, Léo Natel e Robson



Técnico: Umberto Louzer