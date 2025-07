Remo e Novorizontino empatam em duelo direto do G-4 da Série B

Em um dos duelos que abriram a disputa da 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Remo e Novorizontino se encontraram em um duelo direto pelo G-4 no Mangueirão, em Belém (PA), e ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo e por enquanto, ambos seguem dentro da zona de acesso.

Isso porque, com o resultado, apesar de somar o terceiro empate seguido, o Remo é quarto colocado com 26 pontos e ainda pode perder posições até o final da rodada. O que não pode acontecer com o Novorizontino, que vem logo acima, em terceiro com 31 pontos e chegou ao quarto jogo sem derrotas.

O duelo começou bastante movimentado com os dois times indo ao ataque e não demorou para o Remo fazer jus ao fator casa e abrir o placar. Aos 15 minutos, depois de uma saída de bola errada adversária, Pedro Rocha ficou com a sobra e serviu Matheus Davó, que pegou de primeira e mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Airton.

Depois do gol, o Novorizontino foi equilibrando a partida aos poucos e conseguiu empatar no final do primeiro tempo. Depois de boa trama, aos 44 minutos, Robson recebeu de frente para o gol e bateu no cantinho.

Na volta do intervalo e confiante pelo gol no final do primeiro tempo, o Novorizontino foi para cima em busca do gol da vitória. Enquanto isso, o Remo seguia se defendendo bem. Mas, mesmo assim, foi o time paulista que criou a principal chance do segundo tempo. Aos 35 minutos, depois de uma bola alçada na área, Pablo Dyego cabeceou firme, mas parou em grande defesa de Marcelo Rangel.

A partir daí, as duas equipes foram para o tudo ou nada, mas o time paulista seguiu melhor. Aos 38, Pablo Dyego invadiu a área, limpou a marcação e bateu cruzado, mas mandou para fora. Por isso, Remo e Novorizontino ficaram mesmo no empate por 1 a 1. A torcida não gostou e vaiou no fim.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Novorizontino recebe o Goiás, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, às 19h. Já no dia seguinte, na quinta-feira (dia 24), o Remo encara o Avaí, novamente no Mangueirão, às 21h35.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 1 NOVORIZONTINO

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga (PH), Kayky Almeida e Sávio; Caio Vinícius (Freitas), Cantillo (Nathan Camargo) e Jáderson (Régis); Janderson (Maxwell), Pedro Rocha e Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.

NOVORIZONTINO - Airton Michellon; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Jean Irmer (Luís Oyama), Fábio Matheus (Marlon), Matheus Frizzo e Mayk (Léo Tocantins); Airton Moisés (Bruno José) e Robson (Pablo Dyego). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Matheus Davó, aos 15, e Robson, aos 44 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Camutanga, Marcelinho e Pedro Rocha (Remo). Jean Irmer e Matheus Frizzo (Novorizontino).

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).