PSG anuncia contratação do goleiro brasileiro Renato Marin, ex-São Paulo

O Paris Saint-Germain anunciou, nesta quinta-feira, a chegada do goleiro Renato Marin, que estava livre no mercado. O ítalo-brasileiro de 19 anos assinou um contrato de cinco temporadas e fica no clube francês até julho de 2030.

"Estou muito feliz por me juntar a esta grande equipe. É uma oportunidade incrível para mim. É um sonho que se torna realidade. Agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaifi, ao Luis Campos, ao técnico Luis Enrique e à sua comissão técnica por essa oportunidade. Darei o meu melhor por eles e pelos torcedores", disse Renato Marin ao site do PSG.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d'annoncer la signature de Renato Marin. Libre, le gardien de but de 19 ans, s'est engagé avec le Club jusqu'en 2030 ??? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 17, 2025

O goleiro foi contratado pelo Paris Saint-Germain a custo zero, depois de encerrar seu contrato com a Roma. Na equipe francesa, Renato Marin chega para disputar espaço com Matvey Safonov e Arneu Tenas, reservas de Gianluigi Donnarumma, titular absoluto da posição.

Natural de São Paulo, o jogador passou pela base do Tricolor Paulista. Em 2020, mudou-se para a Itália, junto com a família, e assinou com a Roma, onde defendeu o sub-17 e sub-18.

Aos 17 anos, Renato Marin assumiu a titularidade da equipe sub-19 do clube italiano ao longo da temporada 2023/24. Na temporada passada, o goleiro foi relacionado pelo técnico Claudio Ranieri para 28 partidas com o time principal da Roma, mas não entrou em campo.

Por conta da dupla nacionalidade, Renato Marin foi convocado para defender a seleção sub-19 da Itália, em setembro de 2023. Pela equipe nacional, disputou 13 jogos e foi titular na última edição da Eurocopa sub-19, ajudando a Itália a chegar até a semifinal.