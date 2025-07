PSG anuncia contratação de jovem goleiro brasileiro que atuou na base de Palmeiras e São Paulo

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro brasileiro Renato Marín, de 19 anos, que passou pelas categorias de base de Palmeiras e São Paulo. Na Roma da Itália desde 2020, ele acertou sua transferência para o futebol francês e assinou um contrato válido por cinco temporadas.

Considerado um atleta promissor, o brasileiro foi relacionado para o banco de reservas da Roma pela primeira vez em janeiro do ano passado. No radar de outros clubes europeus, Marín optou pela oferta do PSG e concedeu sua primeira entrevista ao site oficial do clube.

"Desde o primeiro momento, eles me deram um grande apoio. É um clube incrível, um dos melhores do mundo e estou muito feliz por estar aqui", afirmou o goleiro que revelou o motivo da escolha pela equipe parisiense.

"Foi o projeto. Eles (dirigentes) têm muita confiança nos jovens. É uma grande oportunidade fazer parte de uma equipe tão forte e que joga um futebol tão espetacular. Vou aprender muito jogando com eles e evoluir sob o comando do técnico Luis Enrique", disse o brasileiro.

Renato Marín comentou sobre a temporada vencedora do PSG e disse que pretende atingir o nível dos titulares em busca de uma oportunidade no elenco francês. "O Paris venceu a Champions League e a Ligue 1 (Campeonato Francês) com autoridade. É algo que quero viver aqui, poder atuar nesse estádio e fazer parte desta atmosfera incrível", declarou.