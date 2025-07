Por que Vitor Roque não marca há 10 jogos pelo Palmeiras? PVC explica

Vitor Roque precisa jogar mais fixo como centroavante para acabar com a seca de 10 jogos sem marcar pelo Palmeiras, disse o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O que está faltando na questão do Vitor Roque, que é esse homem do espaço, das setas para o lado, é ele entrar na área.

O que precisa mudar? Fixar um pouco mais o Vitor Roque para ele ter condição de ser o centroavante. O que foge da característica dele, mas se ele fizer dois, três gols em três jogos seguidos, a confiança volta.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Vitor Roque está atuando muito distante da principal área de finalização para os atacantes.

O que está faltando é quem entra na área. O Lopez é um jogador que entra na área, mas que não dá a mesma confiabilidade, embora seja o artilheiro do time na temporada agora. O Estêvão foi embora e tem 12, o Lopez tem 11.

Esse setor da área, ninguém está pisando. E pra confiança desse time, precisa ter alguém que faça dois, três gols seguidos, que vai ser quem entra na marca do pênalti. E o Vitor Roque não está entrando.

Paulo Vinícius Coelho

Vitor Roque não marca há 10 jogos: quatro pelo Brasileirão, cinco pelo Mundial de Clubes e mais um pela Libertadores. Contratado por 25 milhões de euros, ele tem três gols em 25 partidas pelo Palmeiras.

Os três gols de Vitor Roque pelo Verdão aconteceram no intervalo de uma semana, no começo de maio, há mais de dois meses. Ele marcou nos dias 4, 7 e 11 contra Vasco e São Paulo, pelo Brasileiro, e Cerro Porteño, na Libertadores.

Jejum de Vitor Roque

10 jogos

4 pelo Brasileirão

5 pelo Mundial de Clubes

1 pela Libertadores

