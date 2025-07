Pavlos, irmão de Stefanos Tsitsipas, joga em São Paulo na próxima semana

O tenista grego Pavlos Tsitsipas, de 19 anos, irmão mais novo dos três Tsitsipas (Stefanos, Petros e Pavlos) confirmou presença na chave do Brasil Tennis Classic M25, disputado a partir da próxima segunda-feira, no Esporte Clube Pinheiros.

Pavlos atualmente treina em Madrid com o pai e treinador Apostolos Tsitsipas. Aos 19 anos, vem ao Brasil pela primeira vez em busca do primeiro título profissional.

O grego, atual 1095° do mundo, está confirmado na chave principal do M25 que distribui US$ 30 mil (aproximadamente R$ 166 mil) em prêmios e pontos no ranking da ATP

Tsitsipas e brasileiros na competição

Além de Tsitsipas, vários brasileiros são destaques no torneio. O principal favorito é Eduardo Ribeiro, seguido por João Schiessl, José Pereira e Igor Gimenez.

Nesta semana, o tenista gaúcho Eduardo Ribeiro joga na Colômbia, onde está nas quartas de simples e duplas. Ele falou sobre suas expectativas para o Brasil Tennis Classic M25.

"Boas expectativas para o torneio, as melhores possíveis, gosto muito de jogar aí, me sinto muito bem, já tive alguns bons resultados e tanto esse evento aqui na Colômbia, quanto esse em São Paulo me servirão para pegar ritmo e confiança depois de nova lesão no punho", disse Eduardo.

Guto Miguel ganhou o primeiro convite e também está entre os pré-classificados da competição.