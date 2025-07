Paulo Borrachinha chama Chimaev de covarde e pede acerto de contas

A rivalidade entre Paulo 'Borrachinha' Costa e Khamzat Chimaev ganhou contornos ainda mais pessoais nos últimos dias. Prestes a entrar em ação no UFC 318, neste sábado (19), o brasileiro voltou a mirar no adversário e revelou um motivo fora do octógono que aumentou ainda mais sua motivação para enfrentá-lo.

Durante a coletiva de imprensa do evento em Nova Orleans, Borrachinha afirmou que o checheno teria enviado mensagens diretas à sua namorada no Instagram com o intuito de provocá-lo. Segundo o peso-médio (84 kg), o conteúdo foi desrespeitoso e ultrapassou qualquer limite aceitável.

"Quero muito lutar contra ele. Quero machucá-lo. Ele falou coisas ruins sobre mim para minha garota por DM. Isso é pessoal. Só de ouvir o nome dele fico irritado. Essa luta precisa acontecer", disparou.

Sem entrar em detalhes sobre o teor exato das mensagens, o mineiro classificou os textos como "sujos" e criticou a atitude do invicto representante do Daguestão. Para ele, o rival demonstrou falta de caráter ao atacá-lo indiretamente.

"Coisas como: 'Você deveria procurar um homem melhor'. Não é algo que um homem de verdade faria. Por que ele mandou mensagem para ela? Por que não falou comigo? Covarde. Ele é um covarde", exclamou.

A tensão entre os dois já vem de longa data. Em 2023, os atletas chegaram a ter um combate agendado para o UFC 294, mas a luta foi cancelada após Costa sofrer uma infecção no cotovelo. Desde então, as trocas de provocações nas redes sociais continuaram, agora reforçadas por esse novo capítulo.

Borrachinha mede forças neste sábado com Roman Kopylov, na luta co-principal do card. Apesar do foco estar na vitória, o brasileiro já adiantou que pretende usar o microfone após o combate para desafiar Chimaev - independentemente do resultado do rival em sua disputa de título contra Dricus Du Plessis, marcada para agosto.

Momentos distintos

Desde que a rivalidade começou, o cenário em torno dos dois atletas mudou consideravelmente. Antes tratado como uma promessa em ascensão, Chimaev se consolidou no topo da divisão e agora se prepara para sua primeira chance de conquistar o cinturão. No dia 16 de agosto, em Chicago, ele enfrenta o sul-africano Dricus du Plessis pelo título dos médios na luta principal do UFC 319.

Já Borrachinha vive fase oposta. Outrora cotado como um dos principais nomes da categoria até 84 kg, o brasileiro sofreu quatro derrotas em suas últimas cinco apresentações e perdeu espaço no ranking da divisão. Uma vitória neste fim de semana, no entanto, pode representar o início de um novo capítulo - e, quem sabe, recolocar o atleta no caminho rumo ao topo e a um possível acerto de contas com Chimaev.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok