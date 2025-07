Palmeiras tem aproveitamento de meio de tabela em jogos como mandante pelo Brasileirão em 2025

A última vitória do Palmeiras pelo Brasileirão no Allianz Parque foi em 8 de novembro, quando o time chutou 36 vezes contra o Grêmio e venceu por 1 a 0. Desde então, a equipe só saiu vitoriosa como mandante quando atuou na Arena Barueri.

O aproveitamento como mandante no Brasileirão em 2025 é de 44%. Além das duas vitórias em Barueri, são dois empates e duas derrotas no Allianz Parque. O desempenho é equivalente ao do Corinthians, que ocupa a nona posição da tabela.

O Palmeiras, contudo, é quinto, com 23 pontos e aproveitamento total de 63%. São as partidas fora de casa que salvam o time, como o próprio técnico Abel Ferreira reconhece. "Temos que assumir que, no Brasileirão, nosso problema está em casa. Basta olhar para os pontos que temos fora e os pontos que temos em casa, sobretudo no Allianz Parque. 10 pontos perdidos é muito. Nossa performance fora é boa", disse após o empate contra o Mirassol, nesta quarta-feira.

Duas das principais baixas do Palmeiras agora são no ataque. Estêvão se despediu do clube no Mundial, enquanto Paulinho está fora do restante da temporada para passar por uma nova cirurgia.

O setor ofensivo foi o que mais pecou diante do Mirassol. Vitor Roque acumulou erros. Ainda que Facundo Torres e Felipe Anderson tenham tido bons desempenhos com a bola, o ataque palmeirense teve dificuldades em cumprir funções defensivas, sem a posse.

"Estamos precisando de sete finalizações para conseguir um gol. Nosso adversário chutou três, quatro vezes e marcou", apontou Abel sobre a falta de eficácia. "Não conseguimos fazer pressão. No início dos jogos, nosso adversário não pode ter tanto a bola aqui em casa. Temos de voltar a entrar forte, com melhor desempenho individual. Da parte do treinador é importante encontrar soluções para estes problemas", apontou sobre o momento sem a posse de bola.

Após a partida contra o Mirassol, a torcida do Allianz Parque ensaiou uma tímida vaia. Para o técnico, o torcedor teve razão no ato. "O público esteve da forma como deveria. Apoiou o jogo todo e, no final, mostrou descontentamento e com toda razão. É isso que peço dos torcedores. Que ajudem durante o jogo e, no final, quando o resultado não for de acordo com as expectativas, não fico chateado com o descontentamento. Todos queremos ganhar", concluiu.

Para tentar quebrar a sequência de tropeços no Allianz Parque, o Palmeiras volta a jogar no domingo, quando receberá o Atlético-MG, às 17h30 (de Brasília), novamente no Allianz Parque. Flaco López está suspenso pelo terceiro amarelo.

Confira os jogos do Palmeiras pelo Brasileirão como mandante desde a última vitória:

16 de julho - 1 x 1 Mirassol - Allianz Parque

25 de maio - 0 x 2 Flamengo - Allianz Parque

11 de maio - 1 x 0 São Paulo - Arena Barueri

27 de abril - 0 x 1 Bahia - Allianz Parque

12 de abril - 2 x 0 Corinthians - Arena Barueri

30 de março - 0 x 0 Botafogo - Allianz Parque

8 de dezembro - 0 x 1 Fluminense - Allianz Parque

26 de novembro - 1 x 3 Botafogo - Allianz Parque

8 de novembro - 1 x 0 Grêmio - Allianz Parque