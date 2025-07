Palmeiras decide vender Richard Ríos e já pensa na reposição

O Palmeiras decidiu vender Richard Ríos nesta janela de transferências e aguarda uma proposta oficial em torno de 30 milhões de euros, informou o repórter Flavio Latif no De Primeira.

O Palmeiras definiu que o Ríos vai ser vendido porque o assédio é muito grande, o valor é muito grande e o jogador entende que é o momento certo para ele deixar o Palmeiras.

O Ríos, se for negociado, que é o que tudo indica, vai ser um dos maiores negócios da história do Palmeiras. O Palmeiras contrata ele do Guarani por R$ 6 milhões e está perto de concretizar a venda por quase R$ 200 milhões — uma valorização de quase 3.000%.

A saída do Ríos muito provavelmente vai acontecer e nem é porque o Palmeiras quer vender. É pela grana e pela questão do jogador -- no ano passado, o Ríos já fez jogo duro porque já queria sair. Ele se destaca na Copa América no meio do ano e aí surge o interesse West Ham. Na época, o Palmeiras nega, foram 25 milhões de euros. Hoje, a gente está falando de 30.

Flavio Latif

Segundo o repórter, o Verdão já pensa na reposição do meio-campista, que hoje é peça-chave na engrenagem de Abel Ferreira.

O que pega é a reposição. A maior dúvida é quem vai ser a reposição do Ríos, porque ontem ele é fundamental pro gol do Palmeiras. Ele é o cara que dá a pré-assistência pro Veiga, que depois dá o passe pro gol.

O Ríos sai e fica só o Lucas Evangelista de camisa 8, o Abel gosta de trabalhar com dois por posição, então claramente o Palmeiras vai ao mercado.

Flavio Latif

Latif explicou que o Palmeiras ainda não recebeu uma proposta oficial por Ríos, mas no estafe do jogador há a certeza de que uma oferta logo estará na mesa da presidente Leila Pereira.

Zenit, Benfica e Roma estão entre os clubes interessados em Ríos. Com ele inclinado ao futebol italiano, o time da cidade do amor largou na frente para contratá-lo.

O que está acontecendo nessa negociação, que está demorando para sair, é que os clubes que querem o Ríos estão indo primeiro no jogador. O Zenit fala dos 30 milhões de euros, mas o jogador prefere a elite europeia, e a Roma apresentou primeiro o projeto para o Ríos. Quando a gente procura o Palmeiras e pergunta: 'e aí, como é que tá? Chegou?' Eles falam: 'no papel, por enquanto nada'.

E o Ríos está numa posição muito confortável, porque como o Mundial dele foi muito bom e ele está sendo muito cobiçado, o Palmeiras está esperando a proposta dos sonhos, e o Ríos também entende que vai chegar.

Flavio Latif

