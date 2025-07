Palmeiras acerta a venda de goleiro ao Alverca, de Portugal

O Palmeiras concluiu a venda do goleiro Mateus ao Alverca, de Portugal. A transferência foi oficializada nesta quarta-feira, com anúncio feito pelo clube português nas redes sociais. O jogador de 23 anos, que mede dois metros de altura, assina contrato por quatro temporadas com a equipe recém-promovida à primeira divisão do Campeonato Português.

Cria da Academia, Mateus chegou ao Verdão ainda no sub-15 e passou por todas as etapas das categorias de base. Embora nunca tenha atuado pela equipe principal, o goleiro fez parte dos elencos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil em 2020. Entre 2022 e 2023, foi emprestado ao Portimonense, onde atuou pelo time sub-23. Ele também passou pelo XV de Piracicaba antes de retornar ao Palmeiras.

A negociação com o Alverca foi feita de forma definitiva, e o Verdão manterá 50% dos direitos econômicos do atleta para uma eventual venda futura. Mateus era o terceiro goleiro do elenco profissional e vinha treinando regularmente com o grupo principal, mas não chegou a ser utilizado por Abel Ferreira em partidas oficiais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Alverca - Futebol, SAD (@fcalverca)

Com a saída, o Palmeiras analisa o mercado em busca de um novo nome para compor a posição de reserva imediato, atualmente ocupada por Marcelo Lomba, que tem contrato até o fim deste ano.

A transferência de Mateus faz parte de uma movimentação mais ampla do Palmeiras com o Alverca. Além do goleiro, o zagueiro Naves também está a caminho do clube português, por empréstimo de um ano, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões).