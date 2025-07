Operário-PR x CRB: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

A 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta quinta-feira. O Operário-PR recebe o CRB, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Os donos da casa ocupam a 15ª colocação, com 18 pontos, e vivem um momento delicado ? estão há três jogos sem vencer e têm a mesma pontuação do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o CRB vem de quatro derrotas seguidas e aparece em 11º lugar, com 21 pontos. A equipe alagoana busca recuperação após despencar na tabela.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmissão exclusiva no Disney+ (streaming).

A tabela da Bzona hablou depois da 16ª rodada! ?#BrasileiraoSuperbet pic.twitter.com/aEGgJ6PyuU ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) July 16, 2025

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OPERÁRIO-PR



Elias; Mateus, Miranda, Nilson Júnior, Gabriel Feliciano; Índio, Neto Paraíba, Boschilia; Allano, Rodrigo Farofa e Vinicius Mingotti



Técnico: Alex Souza

CRB



Vitor Caetano; Weverton, Henri, Segovia, Matheus Ribeiro; Meritão, Gegê, Danielzinho; William Pottker, Thiaguinho e Breno Herculano



Técnico: Eduardo Barroca