Olimpia anuncia contratação do técnico Ramón Díaz, ex-Corinthians

Ramón Díaz, ex-treinador do Corinthians, é o novo técnico do Olimpia. O clube paraguaio anunciou a contratação do argentino nesta quinta-feira.

O filho e auxiliar de Ramón, Emiliano Díaz, também fará parte do projeto. Chegou a se especular que ele daria início à carreira solo, o que acabou não se concretizando.

"Inicia-se uma nova era. Começa uma história que promete ser emocionante. Bem-vindos ao Olimpia, Ramón e Emiliano", publicou o time em suas redes sociais.

Inicia una nueva era. Comienza una historia que promete ser emocionante. ¡Bienvenidos al Club Olimpia, Ramón y Emiliano! ???? pic.twitter.com/zRchpQZAbL ? Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 17, 2025

Ramón estava livre no mercado desde a demissão do Corinthians, em abril deste ano. Pelo Timão, foram 60 partidas disputadas, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, além do título do Campeonato Paulista. Ele também estava na mira do Fortaleza, que recentemente desligou Juan Pablo Vojvoda.

O Olimpia iniciou o Campeonato Paraguaio com um empate e uma derrota nas primeiras duas rodadas. Neste último domingo, o time perdeu para o Sportivo Trinidense, por 4 a 3, resultado que culminou na saída de Fabián Bustos, ex-Santos.

Experiente, Ramón Díaz, de 65 anos, retorna ao futebol paraguaio depois de cerca de cinco anos. Em 2022, o técnico passou pelo Libertad. Ele também já dirigiu a seleção paraguaia, entre 2014 e 2016.