Novorizontino empata com o Remo e perde chance de dormir na liderança da Série B

O Novorizontino empatou com o Remo por 1 a 1 nesta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, em Belém (PA). Matheus Davó balançou as redes para a equipe paraense, enquanto Robson marcou para os paulistas.

Com o resultado, o Tigre desperdiçou a chance de dormir na liderança da competição e ficou estacionado na terceira posição, com 31 pontos. Já o Leão Azul aparece uma colocação abaixo, com 26 pontos conquistados.

Pela 18ª rodada da Série B, o Novorizontino encara o Goiás, na próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi. O Remo, por sua vez, enfrenta o Avaí, novamente no Mangueirão. O duelo acontece na próxima quinta-feira, às 21h35.

Fim de jogo. O Clube do Remo empata pelo placar de 1 a 1 contra a equipe do Grêmio Novorizontino. ? Samara Miranda / Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/uyeLe0i8uG ? Clube do Remo (@ClubeDoRemo) July 18, 2025

Remo x Novorizontino

A equipe da casa abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo. Matheus Davó aproveitou a saída de bola errada da defesa do Novorizontino e bateu forte para o fundo da rede.

Já aos 44 minutos da etapa inicial, Robson recebeu passe de frente para o gol e chutou colocado para empatar a partida.