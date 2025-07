Novo técnico da Polônia pede volta de Lewandowski: 'Foi um erro tirar a braçadeira de capitão'

As portas da seleção da Polônia estão novamente abertas para o retorno do centroavante Lewandowski. Apresentado como novo treinador da equipe nacional, Jan Urban iniciou a sua gestão pedindo a volta do jogador do Barcelona. Ele classificou a saída do atleta como um equívoco e disse que vai fazer de tudo para que esse "erro" seja corrigido.

"Lewandowski é um atacante que, se você criar uma chance, ele fará o seu trabalho perfeitamente. Na minha opinião, Probierz (Michal), o ex-técnico, cometeu um erro ao tirar dele a braçadeira de capitão da equipe", disse Urban em entrevista coletiva.

O centroavante decidiu abrir mão das convocações da seleção polonesa após ter sido destituído da função de capitão da equipe durante uma conversa por telefone com o então treinador. Lewandowski afirmou que a frieza com que o assunto foi tratado o decepcionou bastante.

Disposto a colocar um fim nesse assunto, Urban destacou a figura do atacante para o futebol de seu país na conversa com os jornalistas. Ele rebateu as críticas em relação à idade (36 anos), afirmou que ele continua atuando em alto nível, e disse contar com o atleta.

"O Robert é uma figura muito importante para a nossa seleção. Idade? Desculpe, mas os números que ele está apresentando são excelentes. E outra coisa. Ele está fazendo isso na Liga Espanhola (é titular do Barcelona) e não na Arábia Saudita", declarou.

Com um currículo de respeito por sua equipe nacional (tem 85 gols em 158 partidas), Lewandowski ainda não se pronunciou sobre o assunto, já que está cumprindo a pré-temporada com o Barcelona. Já Urban conta com o camisa 9 para reforçar a Polônia em setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.