Neymar supera Tiquinho e possui segunda melhor média de gols por jogo do Santos

Com um gol de Neymar na reta final do segundo tempo, o Santos conquistou uma importante vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo nesta quarta, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Com o tento, o camisa 10 do Peixe ultrapassou Tiquinho Soares e possui a segunda melhor média de gols por jogo do elenco santista, com 0.31 por partida.

O líder do Santos nesse quesito é o atacante Guilherme, com uma média de 0.46 por jogo. O jogador tem 12 gols marcados em 26 partidas. Por sua vez, Tiquinho Soares, que foi ultrapassado por Neymar, tem média de 0.25 tentos.

Primeiro com bola rolando

Nesta quarta-feira, Neymar marcou seu quarto gol oficial após sua volta ao Santos. Além disso, foi o primeiro dele com bola rolando. Antes, ele havia feito um de pênalti (contra o Água Santa), um gol olímpico (contra a Inter de Limeira) e um de falta (contra o RB Bragantino).

Outro ponto positivo é que Neymar voltou a atuar 90 minutos pelo Santos. Ele não deve ter restrições para repetir a dose contra o Mirassol neste sábado, próximo compromisso do Peixe. O Alvinegro Praiano visita a equipe do interior paulista a partir das 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.