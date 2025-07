Napoli anuncia a contratação do holandês Noa Lang, ex-PSV

O Napoli anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do holandês Noa Lang, vindo do PSV, da Holanda. O atacante de 26 anos assinou um contrato de cinco temporadas e permanece no clube italiano até junho de 2030.

Atual campeão italiano, o Napoli pagou cerca de R$ 181 milhões ao PSV para fechar a contratação de Noa Lang, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano.

Revelado pelas categorias de base do Ajax, Noa Lang teve poucas oportunidades no time profissional e passou por períodos de empréstimos ao Twente e Club Brugge, que comprou o jogador em definitivo em julho de 2021.

Depois de conseguir destaque pelo clube belga, sendo bicampeão do Campeonato Belga (2020/21 e 2021/22) e da Copa da Bélgica (2020/21 e 2021/22), Noa Lang foi contratado pelo PSV e retornou à Holanda, em julho de 2023.

O atacante deu sequência ao bom desempenho no clube holandês. Ao todo, em 63 jogos disputados, Noa Lang marcou 19 gols, deu 13 assistências e ajudou na conquista de dois títulos do Campeonato Holandês (2023/24 e 2024/25) e uma Supercopa da Holanda (2024).

Na última edição do campeonato nacional, o atacante balançou as redes 11 vezes e deu dez passes para gol, em 29 jogos, sendo o quinto jogador com mais envolvimentos diretos.

"Depois de duas temporadas com dois títulos, chegou a hora de dar o próximo passo na minha carreira. Sou grato a todas as pessoas dentro e ao redor do clube que estiveram ao meu lado desde o primeiro dia. Guardo ótimas lembranças do meu tempo em Eindhoven e desejo ao PSV muito sucesso no futuro", disse Noa Lang em sua despedida do PSV.

Pré-temporada do Napoli

Essa foi a terceira contratação do Napoli para a próxima temporada. O zagueiro Luca Marianucci e o meia Kevin De Bruyne já foram anunciados. Noa Lang já foi incluído na lista dos relacionados para participar da pré-temporada da equipe italiana.

O Napoli disputa um amistoso na próxima terça-feira, às 13 horas (de Brasília), contra o Arezzo no Stadio Comunale di Dimaro, em Trento, na Itália.