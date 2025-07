Não se esconde: Comentaristas analisam importância de Luciano no SPFC

Luciano voltou a ser decisivo para o São Paulo no empate em 2 a 2 contra o Bragantino, com duas assistências. Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira falaram sobre a importância do atacante para o time.

Renan: Crespo poderia ser mais ofensivo

O Luciano não se esconde. O São Paulo está bem, ele joga, o São Paulo está mal, ninguém quer a bola, e o Luciano pede. Ele não se esconde. É o tipo de jogador que contagia o elenco, que chama e traz o grupo para sair da zona de conforto. É um tipo de jogador importante.

Renan Teixeira

Arnaldo: Luciano é o jogador mais importante do São Paulo

O Luciano, que era o cara que ia sobrar do quarteto, que não cabia no time ano passado, é o jogador mais confiável do São Paulo há muito tempo. Mais que o Calleri, mais que o Lucas, mais que o Oscar, mais que qualquer jogador do São Paulo. É só ver os números, em termos de partidas jogadas, gols feitos, assistências e tudo o mais.

Arnaldo Ribeiro

