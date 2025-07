Medina fica sem convite para Taiti e retorno ao Mundial será apenas em 2026

Gabriel Medina não vai disputar a etapa do Taiti, entre os dias 7 e 16 de agosto. Recuperado da cirurgia no ombro, a expectativa era que o tricampeão mundial recebesse um convite para participar do último evento da temporada regular, mas isso não vai acontecer. A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Medina chegou a pedir oficialmente um convite à WSL para voltar a competir em Teahupoo, mas a Liga Mundial de Surfe (WSL) optou por manter os planos anteriores.

Os dois wildcards disponíveis serão destinados a atletas locais — um deles para Kauli Vaast, campeão olímpico, e o outro sairá da triagem taitiana.

A ausência adia por mais alguns meses a volta, que agora deve acontecer apenas na primeira etapa da temporada de 2026, em abril.

Histórico

Teahupoo, aliás, é uma das ondas favoritas de Medina: ele já venceu por lá duas vezes e ficou com o vice-campeonato em quatro ocasiões, além de ter conquistado o bronze olímpico por lá em 2024.