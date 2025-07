Maycon tem lesão na coxa detectada no Corinthians, e Hugo passará por cirurgia

O Corinthians atualizou os quadros clínicos do volante Maycon e do lateral esquerdo Hugo. Nesta quinta-feira, o elenco voltou da viagem de Fortaleza, sede da vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, e treinou no CT Dr. Joaquim Grava.

Maycon, que já havia desfalcado a equipe diante do Red Bull Bragantino por um desconforto na coxa direita, voltou a sentir dores na região 16 minutos depois de entrar no jogo disputado na capital cearense. Ele passou por exames de imagem, que detectaram uma lesão no local. O jogador iniciará o tratamento a partir desta sexta-feira.

Hugo, por sua vez, ficou de fora do duelo com o Ceará por um desconforto na região inguinal, irradiada no músculo adutor da coxa direita. Ele também foi submetido a exames, teve constatada uma hérnia inguinal e passará por uma cirurgia nesta sexta.

As ausências de Maycon e Hugo aumentam a lista de desfalques de Dorival Júnior. No último jogo, o técnico não contou com Gustavo Henrique, por controle de carga, Yuri Alberto, em transição física, e Ryan, com um desconforto estomacal.

A expectativa é que zagueiro volte a ficar à disposição para o clássico contra o São Paulo. Já os demais são dúvidas.

Para o Majestoso, o Corinthians também não terá Matheuzinho, suspenso. Em contrapartida, Memphis Depay e Romero, que cumpriram suspensão, estão de volta.

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis. O embate é válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Com a vitória sobre o Ceará, o Timão amenizou a pressão e subiu para o nono lugar da tabela de classificação da Série A, com 19 pontos.